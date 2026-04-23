L’intelligence olandese ha diffuso un allarme riguardo alle attività militari della Russia, che si starebbe preparando a un possibile conflitto con la Nato. Secondo le fonti, queste preparazioni sarebbero in corso entro un anno dalla conclusione del conflitto in Ucraina. Nessuna ulteriore informazione sulle modalità o sui dettagli specifici delle operazioni è stata resa pubblica.

La Russia si sta preparando a un possibile conflitto con la Nato entro un anno dalla fine della guerra in Ucraina. È quanto emerge da un rapporto del Mivd, ovvero il servizio di intelligence militare dei Paesi Bassi, che definisce Mosca «la minaccia più grande e diretta» per l’Europa, anche in virtù (o meglio per colpa) dei legami sempre più stretti con Pechino. Preoccupano i rapporti tra Russia e Cina, sempre più stretti. Negli ultimi tempi la Russia – che non aprirà un nuovo fronte finché sarà impegnata in Ucraina – si è avvicinata molto alla Cina e la crescente cooperazione militare tra i due Paesi sta rafforzando la percezione del Cremlino di poter colpire obiettivi militari e civili in Occidente.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’allarme dell’intelligence olandese: la Russia si sta preparando a un conflitto con la Nato

Notizie correlate

Ucraina, allarme 007 Olanda: “Russia si prepara a conflitto con la Nato”(Adnkronos) – La Russia si starebbe preparando a un possibile conflitto con la Nato e potrebbe arrivare a essere pronta ad attaccare l'Alleanza...

Leggi anche: Ecco i tre scenari di conflitto Russia-Nato secondo l’intelligence italiana

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ucraina, allarme 007 Olanda: Russia si prepara a conflitto con la Nato; ZELENSKY LANCIA L’ALLARME NATO | ATTACCO RUSSO AI BALTICI; L’allarme Usa: Possibile una Pearl Harbor nello spazio; Un router TP-Link nel mirino degli hacker militari filorussi.

L’allarme dell’intelligence olandese: la Russia si sta preparando a un conflitto con la NATOLa Russia si sta preparando a un possibile conflitto con la Nato entro un anno dalla fine della guerra in Ucraina. È quanto emerge da un rapporto del Mivd, ovvero il servizio di intelligence militare ... msn.com

Ucraina, allarme 007 Olanda: Russia si prepara a conflitto con la NatoE' quanto emerge da un rapporto del servizio di intelligence militare dei Paesi Bassi, il Mivd, che definisce Mosca 'la minaccia più grande e diretta' per l'Europa ... adnkronos.com

L’Ue senza Orbán dà il via libera al prestito all’Ucraina e alle nuove sanzioni alla Russia. Di David Carretta - facebook.com facebook

Russia, casa editrice Eksmo nel mirino per propaganda Lgbtqia+ x.com