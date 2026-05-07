Buonvino | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie di Rai 1

È in arrivo su Rai 1 una nuova serie che ha attirato l’attenzione del pubblico. La produzione si basa su una trama coinvolgente e vede nel cast alcuni attori noti del panorama televisivo. La serie sarà composta da un numero definito di puntate e le riprese si sono svolte in diverse location nazionali. Tra i riferimenti alla storia, ci sono anche collegamenti con libri e figure pubbliche. La disponibilità in streaming sarà comunicata prossimamente.

Buonvino: trama, cast, quante puntate, location, attori, libri, Veltroni, streaming nuova serie di Rai 1. Buonvino è la nuova serie in onda su Rai 1 a partire dal 7 maggio 2026 in due puntate con protagonista l’attore Giorgio Marchesi nei panni del personaggio di Giovanni Buonvino, tratto dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni, che è anche consulente editoriale della fiction. La serie con la regia di Milena Cocozza è ambientata a Roma, e in particolare a Villa Borghese. Ma scopriamo insieme tutte le informazioni sulla nuova serie. Trama. Fin da piccolo a Giovanni Buonvino è stato insegnato che la giustizia trionfa sempre e che il bene vince sul male.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Buonvino: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie di Rai 1 AUTOMATON! Avventura nel tempo in compagnia! DRAGON QUEST VII Reimagined [06] Notizie correlate Le libere donne: tutto quello che c’è da sapere sulla serie su Rai 1Le libere donne: trama, cast, attori, personaggi, quante puntate, durata, location, streaming della serie su Rai 1 con Lino Guanciale Le libere donne... David di Donatello 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia in onda su Rai 1David di Donatello 2026: candidature (nomination, premi), conduttori, ospiti, vincitori, Rai 1, streaming Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Buonvino - Misteri a Villa Borghese - S1E1 - Il caso del bambino scomparso – Parte 1 - Video; Su Rai 1 c'è un nuovo commissario! Tutto sulla serie in uscita; Dove è stata girata Il commissario Buonvino, la serie tv con Giorgio Marchesi; Buonvino - Misteri a Villa Borghese, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni. Buonvino, Serena Iansiti: Se tutto va come deve andare, ci sarà una seconda stagione. Màkari? È sempre un piacere tornarci - IntervistaSerena Iansiti si è raccontata a Libero Magazine in vista della miniserie Rai Buonvino - Misteri a Villa Borghese che la vede protagonista. libero.it Buonvino, Giorgio Marchesi: Mi ha insegnato ad aspettare il mio momento. Un Medico in Famiglia? Tornerei solo a una condizione - IntervistaGiorgio Marchesi torna su Rai 1 con Buonvino - Misteri a Villa Borghese, in onda a partire da giovedì 7 maggio. Si è raccontato in questa intervista a Libero Magazine. libero.it L'attore interpreterà il protagonista nella serie tv «Buonvino - Misteri a Villa Borghese», giovedì 7 e giovedì 14 maggio in prima serata su Rai 1 - facebook.com facebook