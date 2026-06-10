Dopo due giorni di esami al San Raffaele a Milano, il tennista è tornato a Montecarlo e oggi ha ripreso gli allenamenti. I controlli sono stati effettuati dopo un periodo di stop, e ora si prepara per Wimbledon. Nessuna comunicazione ufficiale sulla natura dei controlli o sui risultati, ma la ripresa degli allenamenti indica un possibile ritorno in campo.

Due giorni di controlli a Milano, al San Raffaele, poi il ritorno a Montecarlo e oggi la ripresa degli allenamenti. Dopo il clamoroso crollo al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, il numero uno al mondo ha deciso di fare diversi accertamenti, per avere conferme. Jannik Sinner sta bene e può tornare a giocare regolarmente. Confermata l’assenza in tutti i tornei di preparazione a Wimbledon: da uno Slam all’altro, l’azzurro tornerà in campo sull’erba londinese a fine giugno. Sinner ha scelto di controllarsi al San Raffaele e non al JMedical come sempre per fare un quadro più ampio della situazione e sottoporsi a più controlli, come riporta il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La ripartenza di Sinner: segnali rassicuranti dopo gli esami a Milano, oggi la ripresa degli allenamenti verso Wimbledon

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