Sinner come sta? Esami al J-Medical riposo assoluto e allenamenti graduali | la road map verso Wimbledon

Da ilmessaggero.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sinner si è sottoposto a esami presso il J-Medical dopo aver abbandonato il Roland Garros al secondo turno. Attualmente è in riposo assoluto e sta seguendo un programma di allenamenti graduali. La sua ripresa è monitorata da vicino, con l’obiettivo di tornare in forma in vista di Wimbledon. La sua condizione fisica resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non importa quante volte cadi ma quante volte sei in grado di rialzarti. Lo avrà pensato anche Sinner che, appena dopo aver salutato il Roland Garros al secondo turno, aveva già iniziato a programmare il domani ammettendo come gli sarebbero stati utili alcuni controlli. Neanche 48 ore dopo la cocente eliminazione il giorno dei controlli è arrivato con il numero uno al mondo che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha raggiunto l'Italia, e più precisamente il J-Medical di Torino, per sottoporsi agli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

sinner come sta esami al j medical riposo assoluto e allenamenti graduali la road map verso wimbledon
© Ilmessaggero.it - Sinner, come sta? Esami al J-Medical, riposo assoluto e allenamenti graduali: la road map verso Wimbledon
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sinner, come sta Esami al J-Medical, riposo assoluto e allenamenti graduali

Video Sinner, come sta? Esami al J-Medical, riposo assoluto e allenamenti graduali

Notizie e thread social correlati

Sinner, il programma verso Wimbledon: visita al J Medical per capire che è successo a Parigi, poi riposo e...Il tennista ha effettuato visite mediche presso il J Medical dopo il ritiro al secondo turno di Parigi, a causa di un malore.

Sinner cerca le risposte: esami approfonditi dopo il malore. E riposo assoluto in vista di WimbledonIl tennista si è recato al J Medical per sottoporsi a esami approfonditi dopo aver avuto un malore durante un allenamento.

Temi più discussi: Sinner, come sta? Oggi esami dopo ko Roland Garros. Quando torna in campo; Cosa fa ora Sinner? Riposo forzato ed esami mirati, Jannik ha un mese per risolvere l'enigma: Il problema sono io; Sinner cerca le risposte: esami approfonditi dopo il malore. E riposo assoluto in vista di Wimbledon; Alla ricerca del male, Sinner tra test e paure: Stavolta era diverso.

sinner come sta esamiSinner, come sta? Esami al J-Medical, riposo assoluto e allenamenti graduali: la road map verso WimbledonNon importa quante volte cadi ma quante volte sei in grado di rialzarti. Lo avrà pensato anche Sinner che, appena dopo aver salutato il Roland ... msn.com

Sinner, oggi esami al JMedical. Poi vacanza e riposo assoluto(Adnkronos) - Esami per Jannik Sinner. Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro arriverà al JMedical, struttura di Torino e di proprietà della Juventus, per alcune analisi dopo il malessere che l'h ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web