Sinner come sta? Esami al J-Medical riposo assoluto e allenamenti graduali | la road map verso Wimbledon

Sinner si è sottoposto a esami presso il J-Medical dopo aver abbandonato il Roland Garros al secondo turno. Attualmente è in riposo assoluto e sta seguendo un programma di allenamenti graduali. La sua ripresa è monitorata da vicino, con l’obiettivo di tornare in forma in vista di Wimbledon. La sua condizione fisica resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero.

Non importa quante volte cadi ma quante volte sei in grado di rialzarti. Lo avrà pensato anche Sinner che, appena dopo aver salutato il Roland Garros al secondo turno, aveva già iniziato a programmare il domani ammettendo come gli sarebbero stati utili alcuni controlli. Neanche 48 ore dopo la cocente eliminazione il giorno dei controlli è arrivato con il numero uno al mondo che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha raggiunto l'Italia, e più precisamente il J-Medical di Torino, per sottoporsi agli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Sinner, come sta Esami al J-Medical, riposo assoluto e allenamenti graduali

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