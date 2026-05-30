Dopo l’eliminazione a Parigi, Jannik Sinner è tornato a Montecarlo e si fermerà per un periodo di riposo e accertamenti, in vista di Wimbledon. L’azzurro ha accusato un malessere durante il match a Roland Garros. Gli allenamenti sono temporaneamente sospesi fino a nuove indicazioni. La ripresa degli allenamenti è prevista in vista del torneo di Londra.

Inizia a chiarirsi il programma di Jannik Sinner verso Wimbledon: l’azzurro, dopo la prematura uscita di scena al Roland Garros, ha lasciato Parigi ed è rientrato a Montecarlo, ed ora lo attende un periodo di riposo, accertamenti e recupero dopo il malessere accusato in campo. Secondo quanto riportato dall’ ANSA, che cita fonti ben informate a Parigi, la tabella di marcia dell’azzurro è già stata definita: “ Potrebbe ricominciare ad allenarsi tra una decina di giorni “. Dunque ci sarà una settimana e mezza di stop completo per l’azzurro, per poi prepararsi al terzo torneo stagionale del Grand Slam. Il torneo di Wimbledon andrà in scena da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio: dato che Sinner è stato eliminato il 28 maggio al Roland Garros, passerà più di un mese tra l’ultimo match giocato dell’azzurro ed il prossimo incontro ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vacanze più brevi del previsto per Sinner: definita la ripresa degli allenamenti verso Wimbledon

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