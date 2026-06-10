La riforma Schillaci e il rischio Arlecchino servitore di due padroni
La riforma di medicina generale proposta dal ministro della Salute ha incontrato resistenze fin dall'inizio da parte dei sindacati di categoria. Attualmente, il progetto sembra bloccato a causa di opposizioni all’interno della maggioranza parlamentare. La situazione favorisce i medici di medicina generale, che non sono stati coinvolti in modo favorevole nel processo di modifica. Non ci sono aggiornamenti su eventuali sviluppi o modifiche alla proposta.
La riforma di medicina generale è stata avversata dai sindacati di categoria fin dal primo giorno. Oggi il progetto voluto dal ministro della Salute Orazio Schillaci sembra essersi arenato per via delle resistenze interne alla stessa maggioranza, per la gioia dei medici di medicina generale. “Una riforma che non ha né capo né coda ”, dice senza mezzi termini a LaSalute di LaPresse Pina Onotri, segretaria generale del Sindacato medici italiani. Il ruolo unico per i nuovi medici di famiglia . In un contesto di carenza di risorse “non si può pensare che i medici in servizio, su cui grava già un carico di pazienti enorme, possano stare contemporaneamente negli studi e, per un certo numero di ore, nelle Case di Comunità”, rimarca Onotri. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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