Riforma Schillaci | il rischio blocco delle cure nelle Case di Comunità

L'OMCeO di Roma ha espresso opposizione al decreto Schillaci, che prevede la trasformazione dei medici in dipendenti pubblici. La normativa rischia di compromettere l'accesso alle cure nelle Case di Comunità, secondo quanto dichiarato dall'ordine professionale. La questione riguarda soprattutto le modalità di assunzione e la gestione del personale medico, che potrebbero influire sulla continuità e sull'efficienza dei servizi sanitari.

? Cosa sapere L'OMCeO Roma contesta il decreto Schillaci che trasforma i medici in dipendenti pubblici.. La mancanza di specialisti nelle Case di comunità rischia di sovraccaricare i pronto soccorso.. Il presidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma, Antonio Magi, ha espresso un forte dissenso verso la bozza di decreto legge elaborata dal ministro Schillaci, che punta a trasformare i medici di famiglia in dipendenti pubblici inseriti nelle Case di comunità. La proposta normativa, emersa attraverso slide presentate alle amministrazioni regionali senza un preventivo coinvolgimento diretto dei professionisti del settore, mira a riorganizzare l’assistenza territoriale sfruttando le risorse legate al PNRR.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riforma Schillaci: il rischio blocco delle cure nelle Case di Comunità Notizie correlate Medici di famiglia nelle Case di comunità: il decreto Schillaci che fa infuriare la FimmgPotrebbero essere i medici di famiglia a garantire il funzionamento delle nascenti Case di comunità, 1. Asp assume 24 psicologi nelle Case di Comunità: prima esperienza in Sicilia per le cure primarieIl servizio territoriale si rafforza con professionisti dedicati all’intervento precoce e al supporto psicologico vicino ai cittadini L’Azienda... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Salute, Arriva La Riforma Schillaci Per La Medicina Territoriale; Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunità; Arriva il medico di famiglia dipendente pubblico; Conferenza delle Regioni: Riforma medicina generale, positivo confronto con Ministro Schillaci. Sindacati e Ordini dei medici contro la riforma SchillaciAnche la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) boccia la bozza di riforma della medicina generale presentata ieri dal ministro della Salute alle Regioni ... ansa.it Sanità, la preoccupazione: Fimmg Milano, con la riforma Schillaci molti medici base lascerannoMilano, il monito della segretaria Anna Pozzi: ascoltare professionisti e territorio. Già oggi, molti cittadini si trovano già in difficoltà, privati di un punto di riferimento essenziale: una figura ... ilgiorno.it Riforma Schillaci, Pregliasco gela i sindacati: “Il vecchio modello non basta più, la svolta è inevitabile. Ecco perché” ift.tt/DUNtyEG x.com La UGL Salute esprime parere favorevole sulle linee guida della riforma della medicina territoriale presentate dal ministro Schillaci, che prevedono un nuovo assetto per i medici di famiglia tra convenzione riformata e dipendenza volontaria per rendere operati - facebook.com facebook