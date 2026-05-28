Riforma Schillaci | medici in piazza rischio sciopero negli ambulatori

I medici sono scesi in piazza per protestare contro la riforma proposta dal ministro della salute, che potrebbe portare a uno sciopero negli ambulatori. La riforma prevede modifiche alle modalità di assistenza e al rapporto tra medico e paziente. I pediatri esprimono preoccupazione per l’eventuale estensione dell’assistenza ai minori di 18 anni, temendo ripercussioni sulla qualità delle cure e sui tempi di attesa.

? Domande chiave Come cambierà il rapporto tra medico e paziente con la riforma?. Perché i pediatri temono l'estensione dell'assistenza ai minori di 18 anni?. Quali rischi corre il sistema pubblico rispetto alla fuga verso il privato?. Cosa comporta per i medici il passaggio al ruolo di dipendenti SSN?.? In Breve Pediatri temono carenza risorse per estensione assistenza minori fino ai 18 anni.. Patrimonio Enpam al 31 dicembre 2024 pari a 27,86 miliardi di euro.. Anna Realdi e Marialuisa Stanco criticano turni rigidi e gestione Case Comunità.. Silvano Ricci e Silvestro Scotti evidenziano rischi per continuità cura e fondi.. Cinque centi medici si sono radunati questa mattina, giovedì 28 maggio 2026, davanti al Ministero della Salute per bloccare la bozza di decreto sulla medicina territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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