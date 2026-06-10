Un uomo è stato accoltellato a Belfast da un migrante sudanese, alimentando il dibattito sull’immigrazione. Negli ultimi sette anni, in Irlanda del Nord sono stati arrestati 725 stranieri. La vicenda ha riacceso le discussioni sulla presenza di migranti nella regione, che ha già affrontato numerosi episodi legati a questioni di sicurezza e ordine pubblico. La notizia si inserisce in un quadro di crescente tensione legato all’immigrazione massiva.

Il problema dell’immigrazione massiva ha colpito duramente l’Irlanda del Nord, come dimostra l’ultimo accoltellamento a Belfast ai danni di un uomo, che ha visto come responsabile un migrante sudanese. Dal 2017 al 2024 sono stati arrestati e processati 725 richiedenti asilo. A dare questa notizia è proprio il sito del servizio di Polizia dell’Irlanda del Nord, specificando che molti di loro arrivano da Siria, Iran, Afghanistan, Iraq, Albania ed Eritrea. Tuttavia, delle statistiche in percentuali a proposito dei crimini commessi dai migranti nel Paese non è stata ancora pubblicata. Invece, in Gran Bretagna ci sono statistiche più concrete. I... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La rabbia di Belfast riapre il dibattito sull’immigrazione: in sette anni arrestati 725 stranieri in Irlanda del Nord

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

E i bambini di Belfast? L’Irlanda del Nord non va ai Mondiali da 40 anni, che dovrebbero dire loro?Seamus, un residente di Belfast di 39 anni, ha scritto una lettera indirizzata a un giornalista italiano, spiegando di non essere un bambino come...

Re Carlo e la regina Camilla visitano a sorpresa l'Irlanda del Nord: la prima tappa a un festival folk a Belfast. Il video di Amica.itRe Carlo e la regina Camilla hanno effettuato una visita imprevista in Irlanda del Nord, scegliendo come prima tappa Belfast.

Temi più discussi: Rifugiato sudanese accoltella un uomo a Belfast, esplode la rabbia anti-immigrati: notte di disordini; Irlanda del Nord, veicoli in fiamme e strade bloccate dopo un attacco con coltello attribuito a un migrante; Belfast, veicoli in fiamme e strade bloccate. Disordini anti-immigrazione dopo un tentativo di decapitazione; Irlanda del Nord. Violente proteste anti-immigrati divampano a Belfast.

L'uomo è stato prima accecato e poi quasi decapitato, il tutto su video perché era in strada. Una popolazione non può tollerare indefinitamente roba come questa. Sopratutto se si tratta del nord Irlanda dove hanno ancora una certa dimestichezza con la violen x.com

La Brigata INLA di Belfast ha gravemente ferito un consigliere del DUP a casa sua nello Shankill, il 1 settembre 1982 reddit

Belfast, rivolta anti-migranti: case bruciate e caccia agli stranieri. Cosa sta succedendo?Scontri con la polizia, atti vandalici, case incendiate, paura e devastazione. E' caccia allo straniero da parte dei gruppi di estrema destra a Belfast e molte zone dell'Irlanda del Nord, sotto assedi ... msn.com

Belfast, perché è scoppiata la rivolta anti-immigrati? Violenti scontri infiammano l'Irlanda del NordScontri con la polizia, atti vandalici, case incendiate, paura e devastazione. E' caccia allo straniero da parte dei gruppi di estrema ... msn.com