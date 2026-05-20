Re Carlo e la regina Camilla visitano a sorpresa l' Irlanda del Nord | la prima tappa a un festival folk a Belfast Il video di Amicait

Re Carlo e la regina Camilla hanno effettuato una visita imprevista in Irlanda del Nord, scegliendo come prima tappa Belfast. Qui si sono recati al Titanic Docklands, dove hanno partecipato a un festival folk. La manifestazione ha visto la presenza di musicisti e ballerini che hanno rappresentato la tradizione irlandese. La visita, durata alcune ore, si è svolta senza annunci ufficiali ed è stata documentata da un video pubblicato online.

(askanews) – Re Carlo e la Regina Camilla hanno fatto una visita a sorpresa in Irlanda del Nord. La loro prima tappa è stata Belfast, dove hanno assistito a un festival folk con uno spettacolo di musicisti e ballerini tradizionali irlandesi nella zona dei Titanic Docklands. Si sono anche uniti ai musicisti suonando dei tamburi su un brano della tradizione protestante britannica di questa regione del Regno Unito. «Vedere il Re e la Regina salire sul palco per suonare con noi è stato semplicemente straordinario», ha detto Niall McClean, musicista e direttore del festival. GUARDA LE FOTO Re Carlo spilla birre, Sofia di Edimburgo “Mamma Natale ” e altre foto e news royal della settimana. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Re Carlo e la regina Camilla visitano a sorpresa l'Irlanda del Nord: la prima tappa a un festival folk a Belfast. Il video di Amica.it

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Re Carlo e la regina Camilla visitano a sorpresa l'Irlanda del Nord

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