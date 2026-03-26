Seamus, un residente di Belfast di 39 anni, ha scritto una lettera indirizzata a un giornalista italiano, spiegando di non essere un bambino come quelli mostrati nelle prime pagine dei giornali italiani questa mattina. La sua comunicazione si focalizza sull’assenza della nazionale dell’Irlanda del Nord ai Mondiali, evento che non si verifica da quarant’anni. La lettera si apre con un saluto formale e presenta brevemente l’autore e il suo contesto.

Dear mister Gallo, mi chiamo Seamus, vi scrivo da Belfast. Ho 39 anni. E no, non sono un bambino come quelli che vedo sulle prime pagine dei giornali italiani di stamattin a. Ho una moglie, e due figli. Il più grande, Declan, gioca a calcio; l’altro no, gli piacciono le freccette, da grande dice che vuole diventare come Luke Littler. Vi scrivo (a lei e al direttore dell’Irish News che ci legge in copia) per chiedervi: che vi ho fatto di male? Io e un paio di generazioni abbondanti di nordirlandesi che non hanno mai visto la loro nazionale ai Mondiali. Qui a Belfast aspettiamo la partita con l’Italia con una certa curiosità. Non tanto per la possibilità remota di passare il turno per andare a giocarci l’ultimo playoff per i Mondiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - E i bambini di Belfast? L’Irlanda del Nord non va ai Mondiali da 40 anni, che dovrebbero dire loro?

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