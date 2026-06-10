La Promessa anticipazioni 11 giugno | Catalina aggredisce il Barone e lui la minaccia
Il 11 giugno, a Palazzo Luján, Catalina ha avuto un confronto acceso con il Barone de Valladares, accusandolo di averle impedito di curare Raffaella. Durante l’alterco, Catalina lo ha anche aggredito verbalmente. In risposta, il Barone ha minacciato Catalina, creando un clima di tensione tra i due. La scena si è protratta fino a quando sono intervenuti altri presenti per calmare gli animi.
A Palazzo Luján esplode il caos quando Catalina aggredisce verbalmente il Barone de Valladares accusandolo di averle impedito di curare Raffaella. L'uomo non nega, ammette tutto e la minaccia. Le anticipazioni de La Promessa dell'11 giugno portano a un nuovo, durissimo scontro a Palazzo Luján. Il ritorno del Barone de Valladares riapre vecchie ferite e scatena la furia di Catalina, convinta che l'uomo sia responsabile del boicottaggio medico che ha messo in pericolo la piccola Raffaella. Lorenzo provoca Curro che cede alla rabbia: Cristóbal lo vuole punire. Simona e Candela insorgono per Lope. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Don Lorenzo è convinto di aver trovato la soluzione per proteggere la reputazione di Angela, sorpresa a frequentare Curro: sposare lui stesso la ragazza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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La Promessa anticipazioni 11 giugno: Catalina aggredisce il Barone e lui la minacciaCatalina affronta il Barone de Valladares a Palazzo Luján accusandolo del boicottaggio medico su Raffaella. Lui non si difende e la minaccia apertamente. movieplayer.it
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