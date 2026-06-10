La Promessa anticipazioni 11 giugno | Catalina aggredisce il Barone e lui la minaccia

Notizia in breve

Il 11 giugno, a Palazzo Luján, Catalina ha avuto un confronto acceso con il Barone de Valladares, accusandolo di averle impedito di curare Raffaella. Durante l’alterco, Catalina lo ha anche aggredito verbalmente. In risposta, il Barone ha minacciato Catalina, creando un clima di tensione tra i due. La scena si è protratta fino a quando sono intervenuti altri presenti per calmare gli animi.