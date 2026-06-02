La promessa anticipazioni al 13 giugno | Catalina affronta il barone

La promessa, anticipazioni dal 7 al 13 giugno. Catalina affronta il barone accusandolo di impedire ai medici di visitare sua figlia. L’arrivo del dottor Guillen, il medico del paese, si rivela fondamentale per salvare la piccola Rafaela. Le sue cure migliorano sensibilmente le condizioni della bambina e restituiscono speranza a Catalina e Adriano. Tuttavia, la sua presenza provoca conseguenze negative per Simona e Ricardo. Leocadia continua a preoccuparsi per la reputazione della figlia, sempre più compromessa, e torna a sollecitare Lorenzo affinché trovi una soluzione definitiva alla situazione. L’uomo, però, propone addirittura di sposare Angela, un’idea che Leocadia respinge con indignazione. 🔗 Leggi su 2anews.it

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