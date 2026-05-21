La Promessa anticipazioni 22 maggio | il Barone de Valladares terrorizza Catalina

Da movieplayer.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'arrivo improvviso del Barone de Valladares a La Promessa sconvolge Catalina e Martina. Le due giovani, spaventate dalla sua influenza, temono che possa bloccare le riforme, La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Colpo di scena nel dramma di Angela: la ragazza rinuncia alla Svizzera per amore. Intanto, Manuel assume Enora e un nuovo, temibile nobile minaccia il futuro della tenuta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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