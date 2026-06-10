La Pitina IGP è un salume tradizionale delle Prealpi Carniche, riconosciuto con il marchio di indicazione geografica protetta. Nato come alimento di sopravvivenza durante periodi di scarsità, si distingue per il metodo di produzione che prevede la lavorazione della carne di selvaggina e di maiale, insaccata e affumicata. Oggi è apprezzato a livello internazionale e rappresenta un esempio di eccellenza gastronomica locale. La sua ricetta è tramandata da generazioni e si lega alle caratteristiche ambientali e culturali della valle.

Immaginate una valle stretta tra le Prealpi Carniche, dove l’inverno cala presto e duro, dove il vento scivola tra i faggi e il fumo del focolare è l’unico calore che filtra dalle porte di legno. In questo scenario di sopravvivenza quotidiana, nelle borgate di Inglagna e Frassaneit nel comune di Tramonti di Sopra, a nord di Pordenone, nacque agli inizi dell’Ottocento uno dei salumi più straordinari e meno conosciuti d’Italia: la Pitina. Non è un salame. Non è un insaccato. È qualcosa di radicalmente diverso, una polpetta di carne affumicata avvolta in farina di mais, che sfida ogni categoria e racconta, in ogni fetta, secoli di ingegno contadino e di fame tenuta a bada. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - La Pitina IGP: il salume alpino nato dalla fame che ha conquistato il mondo del gusto

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