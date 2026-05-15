Lorenza Cesaris la regina dell’inline alpine che ha conquistato la Coppa del Mondo

Lorenza Cesaris, atleta specializzata nell'inline alpine, ha vinto la Coppa del Mondo in questa disciplina. La campionessa del Cus Bergamo ha condiviso i dettagli della sua stagione, parlando del percorso che l’ha portata al successo e del ruolo della famiglia nel suo percorso sportivo. La stagione si è conclusa con questa vittoria, dopo aver partecipato a diverse competizioni di alto livello. Cesaris ha anche menzionato alcuni aspetti del suo allenamento e delle sfide affrontate durante l’anno.

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