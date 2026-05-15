Lorenza Cesaris la regina dell’inline alpine che ha conquistato la Coppa del Mondo
Lorenza Cesaris, atleta specializzata nell'inline alpine, ha vinto la Coppa del Mondo in questa disciplina. La campionessa del Cus Bergamo ha condiviso i dettagli della sua stagione, parlando del percorso che l’ha portata al successo e del ruolo della famiglia nel suo percorso sportivo. La stagione si è conclusa con questa vittoria, dopo aver partecipato a diverse competizioni di alto livello. Cesaris ha anche menzionato alcuni aspetti del suo allenamento e delle sfide affrontate durante l’anno.
Articolo. La campionessa del Cus Bergamo racconta la stagione perfetta, il supporto della famiglia e il futuro tra Europei, Mondiali e nuove sfide internazionali Atleti che fanno da traino per lo sport individuale? Fondamentali. Qualche nome? Jannik Sinner per il tennis, Sofia Goggia per lo sci, Michela Moioli per lo snowboardcross e Lorenza Cesaris per l’inline alpine. Ad ognuno la propria latitudine, a ciascuno il proprio contesto ma il denominatore comune è lo stesso e fa perno su un aspetto che porta sempre dritto alla vittoria. Per arrivare ad essa, per tutti i citati, ci sono capisaldi indiscussi e indiscutibili: la passione, il talento, il lavoro e la forza della famiglia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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