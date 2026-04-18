Una bevanda composta da espresso e acqua tonica si è diffusa in diversi paesi, diventando popolare anche sui social media. In molte occasioni si presenta in un bicchiere alto, riempito di ghiaccio e bollicine, con un caffè scuro che scende lentamente sulla superficie, formando una stratificazione visivamente interessante. Questo abbinamento ha attirato l’attenzione di appassionati e influencer in tutto il mondo.

C’è un bicchiere alto, colmo di ghiaccio e bollicine trasparenti. Poi arriva il caffè — denso, scuro, quasi vellutato — che scende lentamente sulla superficie e crea una stratificazione perfetta, come due mondi che si sfiorano senza ancora mescolarsi. È questo il primo colpo d’occhio dell’ espresso tonic, la bevanda che sta ridisegnando il rapporto tra il caffè e chi lo beve, rimescolando tradizioni, scienze e immaginari collettivi. Non è una trovata dell’algoritmo, anche se oggi i social ne hanno fatto un fenomeno planetario. Le sue origini risalgono al 2007, a Oslo, dove fu preparato per la prima volta da un barista che lavorava con Anne Lunell e Charles Nystrand, futuri fondatori della torrefazione svedese Koppi Roasters.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Espresso e acqua tonica: la bevanda che ha conquistato il mondo dalla Scandinavia ai social media

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