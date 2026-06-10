La Nuova Sondrio pensa ancora alla serie D

Notizia in breve

La Nuova Sondrio è retrocessa dalla serie D all’Eccellenza a maggio, dopo aver concluso la stagione 2025-2026 al penultimo posto nel girone B. La squadra non ha evitato la caduta e ora si prepara a competere nel massimo livello regionale. La retrocessione segna la fine del campionato per il club, che dovrà affrontare la nuova stagione in una categoria inferiore. La squadra ha concluso la stagione con una posizione che ha determinato la retrocessione.