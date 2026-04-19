La Nuova Sondrio vince ed è ancora viva

La Nuova Sondrio ha conquistato una vittoria in trasferta contro l’Oltrepò, mantenendo vive le possibilità di permanenza in serie D. La squadra biancazzurra ora necessita di ulteriori risultati positivi, considerando che, alla luce degli altri risultati, potrebbe essere richiesto uno o due spareggi per evitare la retrocessione. La situazione rimane aperta e dipende dai prossimi incontri.

La Nuova Sondrio espugna il campo dell'Oltrepò e mantiene viva la fiammella della speranza della permanenza in serie D anche se ora ai biancazzurri servirebbero non più una, ma due partite di spareggio (nell'unica ipotesi per garantirsi la salvezza ancora aperta) visti gli altri risultati delle.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Notizie correlate

La Nuova Sondrio cade ancoraBuona prestazione da ancora zero punti per la Nuova Sondrio, sconfitta per 1-0 dal Villa Valle nel match disputato oggi pomeriggio, valido per la...

La Nuova Sondrio concede il bis ed entra in zona playoutPer la prima volta in stagione, grazie al 4-1 odierno alla Vogherese, la Nuova Sondrio vince due partite consecutive in campionato ed entra in zona...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tabellino partita Nuova Sondrio vs Breno; Video: Nuova Sondrio-Caldiero 1-1, le interviste; Tabellino partita Pavia Calcio 1911 vs Nuova Sondrio; Tabellino partita Oltrepò FBC vs Nuova Sondrio.

Nuova Sondrio, missione riscatto a metà: contro i veneti arriva solo un puntoAvanti di una rete, non è riuscita a proteggere il vantaggio e si è dovuta accontentare del pareggio. La Nuova ... valtellinanews.it

Stop Nuova Sondrio: l’1-2 di Breno complica la corsa salvezzaDopo tre turni utili, arriva una doccia gelata. La Nuova Sondrio Calcio cade per 1-2 al Tassara contro il Breno ... valtellinanews.it

Nuova Sondrio, weekend senza gare per Juniores: focus su playoff e settore giovanile #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook