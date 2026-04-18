Nuova Sondrio | la serie D è appesa a un filo

Domani, nella penultima giornata del girone B di serie D, la Nuova Sondrio affronterà l'Oltrepò in una partita decisiva. La squadra ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le possibilità di partecipare ai playout, in un contesto in cui i risultati degli altri incontri potranno influenzare la sua posizione in classifica. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione, con obiettivi ancora da conquistare.

Vincere e sperare: la Nuova Sondrio domani, nella terzultima giornata di ritorno del girone B di serie D, va a far visita all'Oltrepò con l'obbligo di vincere e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi per continuare a inseguire un posto nei playout.La situazione e i possibili scenariI.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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