La nuova ricetta UE per dare connettività energia e sicurezza a isole aree costiere

La Commissione europea ha adottato un piano coordinato per migliorare connettività, energia e sicurezza nelle isole e zone costiere dell’UE. La strategia riguarda oltre 110 milioni di cittadini che vivono in queste aree. La proposta mira a garantire servizi più affidabili e sostenibili, con interventi specifici per rafforzare le infrastrutture e l’autonomia energetica. È la prima volta che l’UE definisce un approccio unificato per questi territori.

Milano 10 giugno 2026 – La Commissione europea definisce per la prima volta un approccio coordinato a sostegno delle isole e delle comunità costiere dell’Unione con l’obiettivo di sostenere le esigenze di territori in cui vivono oltre 110 milioni di cittadini UE. Bruxelles ha presentato mercoledì 10 giugno due strategie specifiche, una per le isole e una per le comunità costiere dell’UE, per affrontare in modo integrato i temi dell’economia, della connettività, dell’energia, dell’ambiente, della demografia e della sicurezza, con l’obiettivo di trasformare le sfide che questi territori si trovano ad affrontare in opportunità e punti di forza duraturi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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