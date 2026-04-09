Il 9 aprile 2026 si è svolta una conferenza stampa a Venezia alla quale hanno partecipato il Vicepresidente del Consiglio regionale e il Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia. Durante l’incontro è stato annunciato il riconoscimento delle isole della laguna come aree assimilabili alle piccole isole. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un comunicato stampa senza ulteriori dettagli su eventuali provvedimenti o implicazioni.

(Arv) Venezia, 9 aprile 2026 Alla conferenza stampa erano presenti il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco, e il Vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Baldan. Presenti anche diversi rappresentanti del mondo della scuola e dei genitori. Il consigliere regionale Laura Besio, munito di delega speciale per Venezia e la sua laguna, nell'introdurre la conferenza stampa, ha indicato il fine perseguito dalla Mozione presentata: “E' prioritario assicurare la continuità dei presidi educativi nelle isole lagunari attraverso l'introduzione di misure derogatorie. Porto la voce di tante mamme e di tanti papà che continuano a credere nella vita a Venezia e, in particolare, nelle sue isole, le quali sono radici importanti del territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Riconoscimento isole della laguna di Venezia quali aree assimilabili alle piccole isole

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