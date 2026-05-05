Nuova era per il Caucaso | l' Armenia sigla il patto di connettività con l’Ue

L'Armenia ha firmato un accordo sulla connettività con l'Unione Europea, segnando un passo importante nelle relazioni tra le due parti. L'intesa mira a rafforzare i collegamenti nella regione del Caucaso, che è spesso al centro di tensioni geopolitiche. La firma dell'accordo è stata annunciata a Roma e rappresenta un cambiamento significativo nel quadro delle collaborazioni tra l'Armenia e l'Unione Europea.

Roma, 5 maggio 2026 – I rapporti tra l' Unione Europea e l'Armenia raggiungono un traguardo senza precedenti grazie alla sottoscrizione di un accordo sulla connettività, volto a garantire equilibrio nella delicata area caucasica. La svolta è stata ufficializzata durante l'incontro bilaterale svoltosi martedì 5 maggio a Yerevan, alla presenza di figure chiave quali il premier armeno Nikol Pashinyan, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa. L'appuntamento ha permesso ai vertici istituzionali di analizzare l'andamento del legame tra Bruxelles ed Erevan, affrontando al contempo le criticità più urgenti a livello globale e locale, con un focus particolare sul percorso di distensione nel Caucaso del sud.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuova era per il Caucaso: l'Armenia sigla il patto di connettività con l’Ue Notizie correlate Armenia: la scommessa europea nel Caucaso dagli anni Novanta a oggi Dal 2024 ad oggi si sta assistendo a un progressivo intensificarsi dei rapporti dell’Armenia con l’Unione Europea, alimentando il dibattito sul... Sanità, budget di 62 milioni per il personale: la Campania sigla il patto sulle liste d?attesaListe di attesa: conto alla rovescia per la pubblicazione, da maggio sul sito di Agenas, dei dati di flusso relativi a prenotazioni e prestazioni... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Niente presidente, il Kosovo di nuovo alle urne; Chainalysis: le nuove sanzioni dell'UE contro la Russia segnano una nuova era nella lotta contro i reati legati alle criptovalute; Bosnia Erzegovina: Zenica, la fine dell’era dell’acciaio. Salve a tutti, sono nuova nel settore, ho da poco comprato il forno G3 Ferrari per cercare di avvicinarmi il più possibile allo stile di pizza napoletana (o qualcosa del genere, bordo alto). È già la seconda volta che provo con ricette differenti, ma il problema è che - facebook.com facebook All'auditorium di #Bolzano è stata presentata la nuova stagione dell'orchestra @FondazioneHaydn. Il programma è variegato e ricco di nuove proposte x.com