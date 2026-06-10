Leonardo ha annunciato il rilancio delle attività con investimenti in Bromo, Gcap e negli Stati Uniti. La società punta a rafforzare la presenza nel settore della difesa europea e a sviluppare alleanze industriali strategiche. La nuova strategia si concentra su progetti di espansione e collaborazione internazionale, con l’obiettivo di consolidare la posizione nei mercati chiave. La ripresa coinvolge anche investimenti in tecnologie e capacità produttive.

Leonardo entra nella nuova gestione con un’agenda che tiene insieme spazio, difesa europea e alleanze industriali. Il progetto Bromo, l’iniziativa satellitare con Airbus e Thales, è il dossier più avanzato e simbolico di questa linea, perché punta a unificare attività spaziali europee che negli ultimi anni hanno perso terreno rispetto alla velocità di crescita di SpaceX. In un’intervista a Bloomberg, il nuovo amministratore delegato Lorenzo Mariani ha indicato Bromo come un passaggio decisivo per il settore. “Bromo è davvero il futuro dello spazio in Europa in termini di business”, ha detto. Il confronto con SpaceX resta inevitabile, ma Mariani distingue i due modelli. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La nuova Leonardo riparte da Bromo, Gcap e Usa

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