Riparte il treno delle Fortezze 2026 con 10 euro un viaggio tra i luoghi che hanno ispirato Leonardo da Vinci

Dal 10 maggio 2026 riprenderà il treno delle Fortezze, un convoglio storico italiano. Per 10 euro sarà possibile effettuare un viaggio tra i luoghi che hanno ispirato Leonardo da Vinci. La tratta collega diverse località di interesse culturale e storico, offrendo un’opportunità di scoperta attraverso un percorso ferroviario che richiama un passato ricco di significato. La ripresa del servizio rappresenta un evento per gli appassionati di storia e turismo locale.