Riparte il treno delle Fortezze 2026 con 10 euro un viaggio tra i luoghi che hanno ispirato Leonardo da Vinci
Dal 10 maggio 2026 riprenderà il treno delle Fortezze, un convoglio storico italiano. Per 10 euro sarà possibile effettuare un viaggio tra i luoghi che hanno ispirato Leonardo da Vinci. La tratta collega diverse località di interesse culturale e storico, offrendo un’opportunità di scoperta attraverso un percorso ferroviario che richiama un passato ricco di significato. La ripresa del servizio rappresenta un evento per gli appassionati di storia e turismo locale.
Dal 10 maggio 2026 sarà possibile tornare sul treno delle Fortezze, uno dei convogli storici italiani più originali. Il percorso unisce ingegneria, memoria e panorama, attraversando fortezze come quella di Gorizia o Palmanova.🔗 Leggi su Fanpage.it
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