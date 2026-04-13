Canada interessato al Gcap? Ecco il primo test della Leonardo di Mariani Scrive Serino

Il governo canadese ha mostrato interesse per il progetto Gcap, mentre la Leonardo di Mariani ha recentemente condotto un primo test sul sistema. La notizia è stata riportata da Serino, che ha evidenziato come la nuova direzione di Leonardo si trovi di fronte a un’occasione importante. La notizia riguarda le attività di ricerca e sviluppo in campo tecnologico e militare, senza ulteriori dettagli sui risultati o sui piani futuri.

Il programma Gcap entra in una fase decisiva con l’ipotesi di allargamento a nuovi partner internazionali, tra cui Germania, Polonia e soprattutto Canada. Una prospettiva che apre interrogativi complessi sulla condivisione tecnologica, la ripartizione industriale e la gestione della sovranità tra i Paesi già coinvolti. Per l’Italia, si tratta di una prova cruciale. La riflessione del generale Pietro Serino Negli ultimi mesi si parla di interesse ad entrare nel Gcap da parte di Nazioni come la Germania, la Polonia e il Canada. Il loro eventuale ingresso porrà, ovviamente, problemi che abbracciano la condivisione delle tecnologie e delle informazioni, la ripartizione del lavoro, i ritorni industriali ed economici.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Canada interessato al Gcap? Ecco il primo test della Leonardo di Mariani. Scrive Serino Il Canada bussa al Gcap e il progetto potrebbe cambiare formaQuando un programma militare comincia ad attirare nuovi Paesi, vuol dire che ha superato la soglia della sola promessa industriale e della sola... Canada nel Gcap? Ottawa spinge per unirsi al caccia italo-anglo-nipponicoIl risveglio delle medie potenze continua? Il Canada del primo ministro Mark Carney, da diversi mesi sugli scudi per la spinta a cercare margini di...