Ciclovia Adriatica la Puglia fa scuola | a Bari il vertice internazionale del progetto ' Cyros'

Oggi a Bari si è svolto un incontro internazionale dedicato al progetto Cyros, finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia. La riunione si è tenuta presso il Consiglio regionale e ha coinvolto rappresentanti di diversi paesi che collaborano alla realizzazione della Ciclovia Adriatica. La Puglia si conferma come uno dei punti di riferimento nel settore della mobilità sostenibile nel Mediterraneo.

La regione guida l'iniziativa da 2,7 milioni, tra Italia e Croazia, per integrare bici, treno e mare lungo la dorsale adriatica La Puglia si conferma cuore pulsante della mobilità sostenibile nel Mediterraneo. Oggi, la sede del Consiglio regionale ha ospitato il meeting del progetto Cyros (finanziato dal Programma Interreg Italia–Croazia), un’iniziativa strategica che punta a trasformare la Ciclovia Adriatica in un modello di integrazione tra bicicletta, treno e mare. L’incontro ha riunito partner italiani e croati per coordinare un piano d’azione che vede la nostra regione in prima linea. A fare gli onori di casa è stato l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che ha sottolineato la valenza geopolitica oltre che tecnica del progetto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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