Da Brennero a Roma si estende una nuova ciclovia chiamata VrgBike, lunga oltre mille chilometri, che segue il percorso della Via Romea Germanica. La presentazione ufficiale si è svolta a Milano durante l’evento Fa’ la cosa giusta!. La strada rappresenta un collegamento tra Nord e Sud Italia per il cicloturismo, puntando a diventare una delle principali dorsali del settore nel paese.

Il progetto propone un itinerario continuo, accessibile e pensato per la mobilità dolce, capace di collegare il Brennero a Roma lungo oltre mille chilometri Una nuova grande dorsale del cicloturismo italiano prende forma: si chiama VrgBike ed è stata presentata a ‘Fa’ la cosa giusta!’, a Milano, come evoluzione moderna del tracciato storico della Via Romea Germanica. Il progetto propone un itinerario continuo, accessibile e pensato per la mobilità dolce, capace di collegare il Brennero a Roma lungo oltre mille chilometri. La ciclovia attraversa sei regioni – Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio – unendo ciclovie già esistenti, strade secondarie e percorsi rurali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Da Brennero a Roma, oltre mille chilometri in bici: ecco VrgBike, la ciclovia lungo la Via Romea Germanica

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