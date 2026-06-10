Durante la serata finale dei Progetti Scuola ABC Edizione 2025-26, artisti come Monica Guerritore, Marco Lodoli, Giuliano Logos, Il Tre e Antonio Bannò si sono esibiti al teatro all’aperto. La manifestazione ha visto la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti, con un pubblico presente per l’evento conclusivo. La serata ha incluso performance e momenti di riconoscimento pubblico.

La Notte di ABC Serata finale Progetti Scuola ABC Edizione 2025-26 Premiazioni al Teatro all’aperto “Ettore Scola” della Casa del Cinema di Roma con Monica Guerritore, Marco Lodoli, Giuliano Logos, i ballerini Rosa Sorrentino & Oreste Gaudio, Raffaello Corti in arte “Faccestamagia”, IL TRE, Arianna Ninchi, Antonio Bannò e l’Anonima Armonisti Si è tenuta presso il Teatro all’aperto “Ettore Scola” della Casa del Cinema di Roma – condotta dal giornalista Alessio Orsingher – La Notte di ABC, serata finale dei Progetti Scuola ABC, che hanno coinvolto nell’anno scolastico 202526 circa 60 Istituti e 6.500 docenti, studenti e studentesse delle Scuole secondarie di secondo grado e dei Centri di formazione professionale di Roma e del Lazio, con incontri, proiezioni e concorsi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - La notte di ABC – Monica Guerritore, Marco Lodoli, Giuliano Logos, Il Tre, Antonio Bannò alla serata finale dei Progetti Scuola ABC Edizione 2025-26

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