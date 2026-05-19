Progetti Scuola ABC A spasso con ABC – Un altro Sguardo al Teatro Palladium di Roma con Marco Lodoli e Arianna Ninchi
Al Teatro Palladium di Roma si sono svolte le premiazioni del progetto scolastico “A spasso con ABC – Un altro Sguardo”. L'evento ha visto la partecipazione di insegnanti, studenti e rappresentanti istituzionali, con interventi di autori e attori coinvolti nel progetto. Le attività hanno coinvolto diverse classi, con momenti dedicati alla presentazione di lavori e progetti realizzati dagli studenti. L’iniziativa, rivolta alle scuole, si è svolta nell’ambito di un programma di educazione e cultura rivolto ai giovani.
A spasso con ABC – un altro Sguardo vuol far scoprire e conoscere la magia di alcuni luoghi speciali: una passeggiata tra i luoghi della storia, dell’arte e della bellezza accompagnati dalle testimonianze di scrittori, storici, attori, performer, registi – narratori di suggestioni e poetiche per uno sguardo diverso, per leggere il passato e la realtà in modo più acuto, profondo, intelligente. I luoghi scelti diventano il filo conduttore che consente alle ragazze e ai ragazzi di visitare e partecipare a diverse attività, in un nuovo e inconsueto racconto di un’esperienza sul territorio, per riscoprire contesti conosciuti e coglierne lo spirito più intenso e nascosto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Fabio Ferzetti - Critico cinematografico - Progetti Scuola ABC
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