Progetti Scuola ABC A spasso con ABC – Un altro Sguardo al Teatro Palladium di Roma con Marco Lodoli e Arianna Ninchi

Al Teatro Palladium di Roma si sono svolte le premiazioni del progetto scolastico “A spasso con ABC – Un altro Sguardo”. L'evento ha visto la partecipazione di insegnanti, studenti e rappresentanti istituzionali, con interventi di autori e attori coinvolti nel progetto. Le attività hanno coinvolto diverse classi, con momenti dedicati alla presentazione di lavori e progetti realizzati dagli studenti. L’iniziativa, rivolta alle scuole, si è svolta nell’ambito di un programma di educazione e cultura rivolto ai giovani.

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