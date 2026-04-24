I Progetti Scuola ABC – A spasso con ABC arrivano in Ciociaria – La tenacia dei sogni

In provincia di Ciociaria sono stati avviati i progetti scolastici denominati “A spasso con ABC”, rivolti a studenti e studentesse. Questi programmi sono stati sviluppati con l’obiettivo di offrire nuove opportunità di apprendimento e di coinvolgimento nel territorio. La loro realizzazione ha coinvolto diverse scuole locali, che hanno aderito alle attività previste. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle iniziative educative promosse a livello regionale.

PROGETTI SCUOLA ABC “A spasso con ABC – Un altro sguardo” Studentesse e studenti in Ciociaria – La tenacia dei sogni Dopo aver seguito le tracce di Caravaggio a Roma e aver fatto tappa a Sabaudia, Viterbo e Bruxelles, il viaggio di A spasso con ABC – Un altro Sguardo continua, accompagnando studenti e studentesse in un percorso fatto di scoperte, incontri e nuove prospettive, all’interno dei Progetti Scuola ABC. I Progetti Scuola ABC sono promossi dall’Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica della Regione Lazio, nell’ambito del PR FSE+ Lazio 2021-2027, insieme all’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, attraverso Zètema Progetto Cultura, con il sostegno della Fondazione Roma Lazio Film Commission.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - I Progetti Scuola ABC – “A spasso con ABC” arrivano in Ciociaria – La tenacia dei sogni Notizie correlate Progetti Scuola ABC – A spasso con ABC: Francesco Montanari con i ragazzi e le ragazze a Bruxelles nel cuore dell’EuropaPROGETTI SCUOLA ABC “A spasso con ABC – Un altro sguardo” Studentesse e studenti a Bruxelles nel cuore dell’Europa Dopo Roma sulle tracce del... Domani Monica Guerritore al Multisala Moderno di Rieti per i Progetti Scuola ABCDopo gli incontri a Roma con Riccardo Rossi, Gabriele Mainetti, Luisa Ranieri, Daniele Vicari, Gabriel Montesi, Andrea Fuorto ed il produttore Pier... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Progetti Scuola ABC con Tommaso Renzoni, regista di ‘Notte prima degli esami 3.0’; Tommaso Renzoni ed il cast di Notte prima degli esami 3.0 all'incontro dei Progetti Scuola ABC; Bandi e Avvisi; L’incontro con ABC: il cinema raccontato dal regista Tommaso Renzoni. I Progetti Scuola ABC – A spasso con ABC arrivano in Ciociaria – La tenacia dei sogniPROGETTI SCUOLA ABC A spasso con ABC – Un altro sguardo Studentesse e studenti in Ciociaria – La tenacia dei sogni Dopo aver seguito le tracce ... romadailynews.it Progetti Scuola ABC Cinema, Storia & Società - Dentro l'ImmagineNel corso dell’incontro dedicato a Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino, sono intervenuti il regista Daniele Vicari e il produttore e attore Pier Giorgio Bellocchio, rispondendo alle ... ilmessaggero.it A volte i progetti non nascono da un’idea. Nascono da una mancanza. #GiveBack Da quella sensazione che avevi a scuola, quando eri lì ma in realtà eri altrove. Quando capivi che quello che ti serviva non c’era. E non perché qualcuno sbagliasse, ma perché facebook