Il 10 giugno, la prima sindaca di Viareggio ha indossato ufficialmente la fascia tricolore, ricevendola dal sindaco uscente. La cerimonia si è svolta in municipio, con la neo sindaca che ha preso il comando della città. Il passaggio di consegne ha segnato l’insediamento formale della nuova amministrazione. La scena si è svolta davanti alla presenza di alcuni rappresentanti istituzionali e cittadini.

Passaggio di consegne tra il sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro e Sara Grilli, prima sindaca di Viareggio, che mercoledì 10 giugno ha indossato per la prima volta la fascia tricolore, ricevendola da Del Ghingaro. Giorgio Del Ghingaro ha sostenuto alle amministrative del 24 e 25 maggio 2026 con una sua lista Sara Grilli, assessora uscente giunta Del Ghingaro, centrodestra senza simboli, eletta sindaca al ballottaggio al voto 7 e 8 giugno con Federica Maineri, campo largo centrosinistra. Una vittoria al fotofinish per la sindaca Grilli, 160 voti di vantaggio su Maineri, in un ballottaggio in cui l’affluenza non ha raggiunto la metà degli aventi diritto, fermandosi al 48. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La neo sindaca Sara Grilli riceve la fascia tricolore da Del Ghingaro: “Un onore servire Viareggio”

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