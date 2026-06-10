La morte di Gaudí 100 anni fa

Cent’anni fa, un famoso architetto fu investito e scambiato per un mendicante, morendo poco dopo. Per molti anni, il suo lavoro fu sottovalutato e poco riconosciuto. Solo in seguito, la sua figura e le sue opere sono state rivalutate, diventando simbolo di un certo stile architettonico. La sua morte avvenne in circostanze che inizialmente non furono chiarite, e il suo nome non era legato immediatamente alle realizzazioni più celebri.

Fu investito e scambiato per un mendicante, e per molto tempo poco considerato: ora è uno degli architetti più celebri al mondo e quasi santo L’architetto catalano Antoni Gaudí morì a 73 anni in un modo che è difficile da credere se si pensa a quanto è ancora famoso oggi che è passato un secolo. Il 7 giugno 1926 fu investito da un tram mentre si stava spostando dal cantiere della Sagrada Familia, la grande basilica di Barcellona che aveva progettato e la cui costruzione va avanti da allora, alla chiesa dove andava ogni giorno a pregare. Sopravvisse all’impatto ma, poiché non aveva documenti con sé e indossava abiti poco curati, fu scambiato per un mendicante e rimase a lungo senza assistenza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Il Salotto di Simone ep. 16: Gaudí, 100 anni dopo

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