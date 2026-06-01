Marilyn Monroe nacque il 1 giugno 1926 a Los Angeles con il nome di Norma Jeane Mortenson Baker. La sua carriera cinematografica si sviluppò negli anni Cinquanta e Sessanta, diventando un’icona del cinema e del desiderio. La star si sposò tre volte e visse un’esistenza segnata da problemi personali e relazioni complesse. Morì il 5 agosto 1962, a 36 anni, in circostanze ufficialmente considerate overdose da barbiturici.

Il 1 giugno 1926, nell'assolata città di Los Angeles, veniva al mondo Norma Jeane Mortenson Baker, che il mondo avrebbe poi ricordato con un altro nome: Marilyn Monroe. A distanza di 100 anni dalla sua nascita, con il mondo del cinema che ha inevitabilmente cambiato pelle e modo di raccontare le storie, la figura di Marilyn Monroe non ha mai perso né fascino né potenza. Icona del desiderio, vera e propria immagine dello star system e del divismo che tanto andava di moda a Hollywood, Marilyn Monroe è stata anche una donna che ha sofferto moltissimo nella sua vita e il cui successo in ambito artistico non è mai riuscito a colmare le ferite che si portava dietro dall'infanzia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 100 anni di Marilyn Monroe: i matrimoni, la carriera e la morte. Ecco chi era la star del desiderio

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