Un libro riscrive la morte di Marilyn Monroe a 100 anni dalla nascita | a ucciderla un errore del suo medico
A cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe, una biografia propone una versione diversa della sua morte, avvenuta all’età di 36 anni. La causa ufficiale, indicata come suicidio, sarebbe stata causata da un errore del medico che la curava. La nuova ricostruzione suggerisce che l’evento non sia stato un suicidio volontario, ma un incidente legato a un errore medico. La questione rimane oggetto di discussione tra studiosi e appassionati.
Una biografia riscrive le circostanze della morte di Marilyn Monroe a 100 anni dalla sua nascita. La scomparsa dell’attrice 36enne, classificata come suicidio, sarebbe invece da attribuire a un errore del suo medico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La vera causa della morte di Marilyn Monroe confermata da Frank Sinatra 60 anni dopo
Notizie e thread social correlati
Marilyn Monroe, i libri per riscoprire l'attrice a 100 anni dalla nascitaA 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, sono disponibili libri che ripercorrono la sua vita.
Il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento rende omaggio a Marilyn Monroe a 100 anni dalla nascitaIl Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento ha aperto una mostra dedicata a Marilyn Monroe, in occasione del centenario della sua nascita, avvenuta...
Si parla di: Il documento che potrebbe risolvere il mistero di Marilyn Monroe: Non fu omicidio ma un tragico errore medico.
Il secolo di Marilyn Monroe: i libri per riscoprirla a 100 anni dalla nascitaTutti conoscono l'icona di Hollywood, la diva tormentata, ma chi era davvero Marilyn? Cosa pensava? Questi libri provano a scavare oltre la superficie. vanityfair.it
Marilyn Monroe, clamorosa rivelazione in un libro: Non si suicidò né fu assassinata: fu vittima di un errore medicoA cent'anni dalla nascita dell'attrice, la ricostruzione di Andrew Wilson punta il dito sul dottor Engerlberg. E su cosa accadde quella notte di agosto del 1962 ... corriere.it