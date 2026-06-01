Un libro riscrive la morte di Marilyn Monroe a 100 anni dalla nascita | a ucciderla un errore del suo medico

Notizia in breve

A cento anni dalla nascita di Marilyn Monroe, una biografia propone una versione diversa della sua morte, avvenuta all’età di 36 anni. La causa ufficiale, indicata come suicidio, sarebbe stata causata da un errore del medico che la curava. La nuova ricostruzione suggerisce che l’evento non sia stato un suicidio volontario, ma un incidente legato a un errore medico. La questione rimane oggetto di discussione tra studiosi e appassionati.