La mozione della maggioranza non menziona più la difesa dell’integrità territoriale ucraina, un tema che sembra essere stato eliminato. La questione è considerata superata dai fatti. Inoltre, si prevede che, in caso di adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, il Parlamento sarà informato sulle ripercussioni economiche di tale decisione. La modifica evidenzia un cambio di attenzione rispetto alle posizioni precedenti sulla questione.

Nessun riferimento alla difesa dell’integrità territoriale ucraina. Ormai è superata dai fatti. E se l’ Ucraina procederà con l’ingresso nell’ Unione Europea il Parlamento dovrà essere informato sulle sue conseguenze economiche. È quanto ha richiesto la Lega nella risoluzione di maggioranza che sarà votata domani dopo in aula alla Camera e al Senato dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del consiglio Europeo della prossima settimana. Sull’Ucraina il passaggio più delicato della risoluzione. Il testo prevede che si debbano coinvolgere gli Stati Uniti, la NATO e il G7 per arrivare alla pace in Ucraina superando quindi il modello E3 (Germania, Francia, Regno Unito) che vede esclusa l’ Italia e chiedendo quindi l’intervento del presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Ilfattoquotidiano.it - La mano della Lega nella mozione della maggioranza: scompare la difesa dell’integrità territoriale ucraina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spese per la difesa, mozione della maggioranza: “Obiettivo 5% Pil irrealistico”. Poi il dietrofrontLa maggioranza di centrodestra ha presentato una mozione parlamentare che chiedeva di rivedere l’obiettivo di aumentare le spese per la difesa fino...

Ucraina, Lega all?attacco: Kiev no nella Ue. La difesa di Fi: «Non siamo contrari»Nel primo pomeriggio, una nota è stata condivisa nella chat della Lega, con toni decisi, affermando che non si è favorevoli all’ingresso di Kiev...

Argomenti più discussi: La Lega alla resa dei conti: al via la secessione di Zaia; Lega verso la rivoluzione nel segno di Zaia e Fedriga: c’è l’ok di Stefani e Durigon; A Milano duello sul candidato sindaco del centrodestra: la Lega vuole accelerare, FdI frena; Legge elettorale, nel gioco democratico le regole sono di tutti.

Il Segretario Federale Matteo Salvini ieri sera alla Festa della Lega di Cantù. Sorrisi, abbracci, strette di mano. Tanta partecipazione, tanto entusiasmo e una grande voglia di esserci. Contro tutto e contro tutti, più… facebook.com/50315025116667… x.com

Case occupate, nuova stretta della Lega nel decreto sicurezza: le ipotesi su sgomberi immediatiLa sicurezza torna ancora al centro dell’agenda della maggioranza di governo: in vista del nuovo pacchetto di misure annunciato dal ministro Piantedosi, la Lega torna ad accelerare sul tema degli ... fanpage.it