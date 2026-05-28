Nel primo pomeriggio, una nota è stata condivisa nella chat della Lega, con toni decisi, affermando che non si è favorevoli all’ingresso di Kiev nell’Unione europea. La posizione è chiara e senza mezzi termini, evidenziando un netto rifiuto. La nota ha suscitato reazioni interne, mentre la difesa del partito ha precisato che non si oppone in modo categorico all’adesione, ma non ha espresso un sostegno formale.

La nota irrompe nella chat della Lega nel primo pomeriggio. I toni sono perentori. «No all'ingresso di Kiev nella Ue». Matteo Salvini dà la linea: il Carroccio farà muro contro l'adesione ucraina al blocco europeo. «La Lega è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni». Un niet granitico. Nelle ore in cui la notizia ha preso a circolare tra le cancellerie europee. Già a giugno, con uno sprint imprevisto, l'Ue potrebbe discutere di un percorso accelerato di adesione del Paese da quattro anni in guerra con l'esercito russo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ucraina, Lega all?attacco: Kiev no nella Ue. La difesa di Fi: «Non siamo contrari»

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