La Juventus ha raggiunto un accordo con il portiere argentino Martinez, noto come 'Dibu'. Nel frattempo, è in corso una trattativa con l'Atletico Madrid per il trasferimento dell’attaccante norvegese Sorloth. La società sta pianificando mosse di mercato per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. L’allenatore aspetta ulteriori sviluppi, mentre la squadra si prepara a ricostruire dopo la mancata qualificazione in Champions League.

Spalletti aspetta, ma la Juventus è pronta a muoversi. Ora più che mai, con una stagione che dovrà servire a ritrovare molto dell’entusiasmo perduto, soprattutto vista la delusione subita per la mancata qualificazione in Champions League. La Juve riparte e lo fa dal mercato, che dovrà essere rivoluzionario nei suoi punti cardine: portiere, centrocampista e attaccante. Il difensore? Forse. Ma dipenderà molto dai sacrifici che verranno fatti. Aspettando Martinez. Il primo punto riguarda la porta. Perché dopo il passo indietro per Alisson del Liverpool (gli inglesi preferiscono tenerlo, visto il rendimento altalenante di Mamardashvili ), i bianconeri si sono concentrati ancora sulla Premier League. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La Juventus si muove: trovato l’accordo con il ‘Dibu’ Martinez, trattativa con l’Atletico per Sorloth

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