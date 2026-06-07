La Juventus valuta Emiliano Martinez come obiettivo prioritario per la porta, mentre Guglielmo Vicario resta in secondo piano. Secondo un giornalista di Sky Sport, la società sta concentrando le sue risorse su Martinez, che ha un ingaggio elevato ma un cartellino di mercato più contenuto. La scelta si inserisce nel piano della squadra di rinforzare il reparto tra i più critici della rosa.

Tra Emiliano Martinez e Guglielmo Vicario, la Juventus sembra oggi avere una preferenza. A tracciarla con chiarezza è Alessandro Sugoni, giornalista di Sky Sport, che ha fornito aggiornamenti precisi sulle strategie bianconere per il ruolo di portiere. I due profili sono diversi per età, provenienza e struttura contrattuale, ma uno dei due, in questo momento, è più avanti dell’altro nella testa della dirigenza torinese. “Sono due elementi molto diversi, al momento il nome, forse, su cui si sta muovendo più la Juventus è il Dibu Martinez, giocatore esperto di grandissima personalità”, ha spiegato Sugoni. Martinez: cartellino abbordabile, ingaggio da trattare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Ingaggio alto ma cartellino basso: la Juventus si muove su Dibu Martinez, Vicario resta sullo sfondo

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? Per la porta la #Juventus valuta due soluzioni. Dibu #Martinez: ingaggio alto a 7M€ netti fino al 2028, cartellino intorno ai 5M€. #Vicario: cartellino più alto, circa 15M€, ma ingaggio molto più basso. @DiMarzio x.com

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