Kolo Muani ha dato il suo consenso alla Juve per il trasferimento. Per completare l’operazione, è necessario raggiungere un accordo con il PSG, che attualmente mantiene alte le richieste economiche. La trattativa tra le parti è in corso, ma ancora non si è arrivati a una definizione definitiva. La volontà del giocatore di trasferirsi alla Juve è stata comunicata, mentre le negoziazioni con il club francese proseguono.

di Francesco Spagnolo Kolo Muani avrebbe già detto sì alla Juve Per chiudere la trattativa bisognerà trovare l’accordo con il PSG, pronto a non abbassare le pretese. La Juventus sta già pianificando le grandi manovre per la prossima sessione di calciomercato, con l’obiettivo prioritario di rivoluzionare il proprio reparto avanzato. La dirigenza bianconera ha intenzione di regalare ai tifosi colpi di spessore, valutando l’innesto di una o due pedine offensive. Gran parte di queste decisioni ruoterà attorno al destino di Vlahovic: il futuro del bomber serbo è ancora un rebus da risolvere e condizionerà inevitabilmente l’intera strategia del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani vuole la Juve, il francese ha detto sì ai bianconeri: cosa manca per chiudere l’affare

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La #Juve vuole #KoloMuani: già avviati i contatti con il #Psg x.com

Kolo Muani in panchina reddit

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