A partire dal 2027, la Formula 1 introdurrà nuove regole sui motori. FIA, FOM, team e costruttori delle power unit hanno concordato un pacchetto di modifiche che riguardano le specifiche tecniche e le limitazioni sui motori. Le modifiche prevedono restrizioni sulla quantità di componenti utilizzabili e nuove normative per migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle unità motore. Le regole entreranno in vigore con l’obiettivo di uniformare le prestazioni e promuovere innovazioni nel settore.

La Formula 1 prepara ufficialmente i primi correttivi al nuovo ciclo tecnico. FIA, FOM, team e costruttori delle power unit hanno raggiunto un accordo su un pacchetto di modifiche ai regolamenti tecnici, sportivi e finanziari per il 2027 e il 2028. Il confronto era stato avviato dopo le prime gare della stagione 2026, "dopo le discussioni", cita il comunicato della FIA arrivato in serata, cioè quando erano emerse alcune criticità nella gestione dell’energia prevista dalle nuove power unit. C’era da fare, questo si sapeva. Il nodo riguarda soprattutto il bilanciamento tra motore a combustione interna e sistema di recupero dell’energia: un tema centrale per il futuro di questo sport, sempre più orientata verso efficienza, sostenibilità e innovazione, ma chiamata anche a non sacrificare lo spettacolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Formula 1 rivede le regole sui motori: le novità dal 2027

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UFFICIALE: Stravolto il PEGGIOR REGOLAMENTO DELLA STORIA, 60/40 DAL 2027!

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