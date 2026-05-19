Ztl a Roma cambiano le regole dal 1 luglio 2026 per veicoli elettrici o a idrogeno | le novità

Da luglio 2026 entreranno in vigore nuove norme a Roma riguardanti l'accesso alle zone a traffico limitato del centro storico e quartieri come Tridente, Trastevere, San Lorenzo e Testaccio. Le regole modificano i requisiti per i veicoli elettrici e ibride, con alcune eccezioni rivolte a categorie particolari di veicoli. I cambiamenti interessano le modalità di accesso e le eventuali restrizioni per determinati mezzi, in un quadro di aggiornamenti alle normative sulla circolazione in queste aree.

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