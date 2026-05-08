Dal 2027, le regole tecniche della Formula 1 subiranno un nuovo cambiamento riguardante il rapporto tra motori a combustione interna e motori elettrici. La FIA, i team e i produttori di unità di potenza hanno concordato di modificare questa proporzione, portandola da 5050 a circa 6040. Questa decisione punta a modificare l’equilibrio tra le due fonti di energia utilizzate nelle vetture di Formula 1.

La Federazione internazionale dell’automobile e i team della F1 hanno raggiunto un accordo per modificare il regolamento tecnico delle power unit a partire dalla stagione 2027. La novità più importante è uno spostamento del rapporto tra motore a combustione e motore elettrico verso una configurazione vicina al 6040 in favore del primo, contro l’attuale 5050. La riunione finale, cui hanno partecipato team principal, il management della Formula 1 e i rappresentanti dei cinque costruttori di power unit, ha preso una decisione che nasceva dalla necessità di correggere alcune criticità del ciclo 2026 emerse dopo le prime gare di questa stagione, in particolare la ripartizione paritaria della potenza tra componente termica ed elettrica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Motori Formula 1, dal 2027 si cambia ancora: i dettagli

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