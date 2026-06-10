Una persona, anche nel campo politico, può sperimentare dissonanza cognitiva quando le proprie azioni sono in contrasto con le convinzioni dichiarate. Questo stato di conflitto interiore si verifica quando si agisce in modo opposto alle proprie idee, generando tensione e disagio. La dinamica riguarda anche figure pubbliche e rappresentanti politici, che si trovano a dover affrontare situazioni in cui le scelte compiute non coincidono con le proprie posizioni ufficiali.

Roma, 10 giu – Quando un soggetto, anche politico, entra in uno stato di forte conflitto interiore perché il suo comportamento è in palese contraddizione con le idee che propugna si parla di dissonanza cognitiva. La psicologia sociale, per sua fortuna, non contempla però uno dei casi più eclatanti di dissonanza cognitiva. Ovvero quello delle forze della sinistra che tradisce regolarmente nei fatti ciò che afferma con le chiacchiere. L’incompatibilità tra opinioni e fatti concreti. All’origine della dissonanza cognitiva, che teoricamente dovrebbe provocare disagio psichico, ma non negli esponenti progressisti che superano bellamente ogni incoerenza logica, c’è l’incompatibilità tra le opinioni e i fatti concreti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La dissonanza cognitiva della sinistra

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Un esempio lampante di dissonanza cognitiva

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