Guerra cognitiva la lista della spesa della Cina che l’Europa non può ignorare

A febbraio 2026, il Center for Security and Emerging Technology di Georgetown University ha diffuso un report che riguarda la guerra cognitiva e le strategie della Cina. Il documento è destinato a essere analizzato dalle agenzie di intelligence europee, pubbliche e private. La pubblicazione si concentra su una lista di azioni e tecniche che il governo cinese avrebbe messo in atto o pianificato in questo ambito.

A febbraio 2026 il Center for Security and Emerging Technology (Cset) di Georgetown University ha pubblicato un report che dovrebbe stare sui tavoli dell’intelligence community europea sia pubblica che privata. Si intitola China’s Military AI Wish List1 e analizza oltre 9.000 RFP (richieste di offerta pubblica) del Pla (l’Esercito Popolare di Liberazione) tra il 2023 e il 2024. Non sono documenti strategici astratti, ma ordini di acquisto reali, con budget, specifiche tecniche e scadenze di consegna. La Relazione Annuale dell’Intelligence italiana, presentata poche settimane fa a Montecitorio, parla di “intensificazione” delle minacce ibride e di una “inadeguata percezione del perimetro infrastrutturale da proteggere”.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Guerra cognitiva, la lista della spesa della Cina che l’Europa non può ignorare Notizie correlate Benessere aziendale: la retorica della performance e la salute che non si può più ignorareC’è una contraddizione sempre più evidente nel mondo del lavoro contemporaneo: mentre si moltiplicano i discorsi su benessere, felicità e “centralità... Leggi anche: L’Europa non può più ignorare il buco nero balcanico Una raccolta di contenuti Cos’è la guerra cognitiva?/ Forma ‘ibrida’ senza uso della forza: influenzare e manipolare menti per…Cos’è la guerra cognitiva e in cosa consiste questa moderna (ma con radici già nei regimi totalitari del Novecento) tecnica di conflitto che mira a influenzare non solo la mente ma anche il ... ilsussidiario.net La guerra cognitiva è alle porteLa settimana scorsa Carlo Alberto Carnevale Maffè ha giustamente richiamato sul Foglio la nuova dimensione della guerra prepotentemente affermatasi negli ultimi anni, praticata a spron battuto dalle ... ilfoglio.it