Demenza giovanile | la sfida della stimolazione cognitiva per il cervello

La demenza giovanile rappresenta una condizione rara che colpisce persone di età inferiore ai 65 anni. La stimolazione cognitiva viene proposta come possibile strategia di intervento, anche se non ancora ufficialmente riconosciuta come cura. Tra i vari aspetti trattati, si analizzano i segnali che possono indicare un reale problema di memoria e attenzione, distinguendoli da semplici distrazioni. Vengono inoltre elencati i 14 fattori di rischio associati alla salute cerebrale.

? Cosa scoprirai Come si riconosce un vero segnale d'allarme da una distrazione?. Quali sono i 14 fattori di rischio che colpiscono il cervello?. Come può il ballo proteggere le nostre connessioni neuronali?. Cosa accade alle famiglie quando la malattia colpisce i genitori attivi?.? In Breve Daniela Merlo evidenzia 14 fattori di rischio per lo sviluppo delle demenze.. L'ISS stima 24mila malati di demenza giovanile e 4 milioni di familiari.. I farmaci attuali sono efficaci solo per il 10% dei pazienti Alzheimer.. Michela Morutto è la moglie di Paolo Piccoli, protagonista del caso clinico.. A Roma, Daniela Merlo ha spiegato come la demenza giovanile colpisca persone prima dei 65 anni, evidenziando il caso di Paolo Piccoli e l’importanza della prevenzione quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

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