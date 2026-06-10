Uno studio recente ha osservato che la creatina può avere effetti sull’infiammazione. La sostanza, già nota per migliorare le prestazioni muscolari, sembra anche influenzare le risposte infiammatorie nel corpo. Tuttavia, le ricerche sono ancora in corso e non ci sono dati definitivi che confermino questa funzione. La maggior parte delle evidenze rimane focalizzata sugli effetti benefici sui muscoli e sulla resistenza fisica.

La creatina è sul mercato da 30 anni e in tutto questo tempo le sono state attaccate molte etichette. Quella originale regge: migliora le prestazioni fisiche, aumenta la forza, accelera il recupero. Poi è arrivata quella di antinfiammatorio, costruita su studi in laboratorio, su cellule e animali, e diventata nel tempo parte del pacchetto. Ma è proprio così? Se lo sono chiesti, alcuni ricercatori brasiliani dell'Università Statale di San Paolo. Lo studio, pubblicato su Frontiers in Immunology, viene da un'analisi di otto sperimentazioni cliniche e controllate con placebo ed è meno netta di quanto i sostenitori del supplemento vorrebbero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La creatina riduce anche l'infiammazione?

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Creatines Effect on Energy and Inflammation

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