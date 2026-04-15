Alzheimer la dieta vegetale riduce il rischio anche dopo i 60 anni

Un nuovo studio ha evidenziato che seguire una dieta a base di alimenti vegetali di qualità può contribuire a ridurre il rischio di sviluppare Alzheimer e altre forme di demenza, anche in persone oltre i 60 anni. I ricercatori hanno analizzato i dati di diversi soggetti, trovando una correlazione tra un’alimentazione plant-based e una minore incidenza di queste patologie. La ricerca si inserisce in un crescente interesse sulla relazione tra alimentazione e salute cerebrale.

La dieta vegetale torna al centro dell’attenzione scientifica dopo la pubblicazione di un nuovo studio che evidenzia come seguire un’alimentazione plant based di qualità possa ridurre il rischio di sviluppare Alzheimer e altre forme di demenza. La ricerca, condotta da un team di studiosi del Centro Oncologico dell’Università delle Hawaii di Manoa insieme ad altri istituti statunitensi, ha analizzato i dati di oltre 90mila partecipanti coinvolti nel Multiethnic Cohort Study, uno dei più ampi studi longitudinali dedicati alla relazione tra stile di vita e salute. Secondo quanto emerso, chi segue una dieta prevalentemente vegetale basata su frutta, verdura, legumi, cereali integrali e oli vegetali presenta un rischio inferiore di sviluppare Alzheimer rispetto a chi adotta un’alimentazione meno equilibrata.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Alzheimer, la dieta vegetale riduce il rischio anche dopo i 60 anni The Protein Mistake That's Aging You Faster - [The Longevity Diet Book Summary] Notizie correlate La dieta vegetale di qualità è associata a un rischio ridotto di Alzheimer: anche iniziando dopo i 60 anniI ricercatori hanno determinato che una dieta di alta qualità plant based, cioè basata su alimenti vegetali, è associata a un rischio ridotto di... La Dieta nordica riduce il rischio cancro e malattie cardiacheSecondo una nuova ricerca, le persone che seguono le linee guida dietetiche nordiche aggiornate hanno un rischio inferiore del 23% di morte... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Non tutte le diete vegetali sono uguali: impatto sulla malattia di Alzheimer; Dieta ricca di alimenti vegetali può ridurre il rischio di demenza anche in età avanzata; La dieta vegetale di qualità è associata a un rischio ridotto di Alzheimer: anche iniziando dopo i 60 anni; La dieta vegetale protegge il cervello anche dopo i 60 anni. La dieta che protegge il cervello anche iniziandola dopo i 60 anni: cosa dice la scienzaUna dieta vegetale di qualità può ridurre il rischio di Alzheimer anche dopo i 60 anni. Ecco cosa dice un nuovo studio e quali alimenti scegliere. blitzquotidiano.it La dieta vegetale di qualità è associata a un rischio ridotto di Alzheimer: anche iniziando dopo i 60 anniI ricercatori hanno determinato che una dieta di alta qualità plant based, cioè basata su alimenti vegetali, è associata a un rischio ridotto di Alzheimer ... fanpage.it Alzheimer, una proteina chiave per proteggere le sinapsi e rallentare il declino cognitivo: lo studio - facebook.com facebook Svolta per l'Alzheimer: diagnosi precoce con un test del sangue Uno studio mostra che un esame del sangue può prevedere l’Alzheimer anni prima dei sintomi, aprendo a diagnosi più precoci x.com