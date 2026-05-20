L’Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità del benralizumab per il trattamento dell’Egpa, una forma di granulomatosi eosinofila con poliangioite. La decisione si basa sui dati che indicano come il farmaco possa ridurre l’uso di corticosteroidi nei pazienti affetti da questa malattia rara. La patologia interessa circa un paziente su 1.000.000 in Italia e si caratterizza per le sue complicazioni e la complessità nel gestirla. La nuova autorizzazione rappresenta un passo importante per questa condizione.

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - "L'approvazione della rimborsabilità da parte di Aifa - Agenzia italiana del farmaco, di benralizumab in Egpa, granulomatosi eosinofila con poliangioite, rappresenta un traguardo importante in una patologia rara e complessa che in Italia riguarda 1.400 persone. Questo traguardo lo si è raggiunto grazie ai risultati dello studio Mandara, il primo trial testa a testa tra 2 biologici, che ha fornito dei risultati fondamentali in termini di raggiungimento di remissione clinica nel 58% dei soggetti, e un'importante riduzione dell'uso dei corticosteroidi orali in oltre l'80% dei soggetti. In ben il 40% di questi si è avuta addirittura la totale sospensione dell'uso degli stessi corticosteroidi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Egpa, Fede (AstraZeneca): "Benralizumab riduce anche uso corticosteroidi"

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