La corsa iconica a Modena
Questa mattina, a Modena, sono arrivate le auto storiche della 1000 Miglia. La manifestazione, giunta alla sua edizione, ha visto sfilare numerosi veicoli lungo le strade cittadine. La corsa si svolge su un percorso di diverse tappe e coinvolge vetture d’epoca provenienti da vari paesi. La città si è popolata di appassionati e curiosi che hanno assistito alla parata e alle verifiche tecniche delle auto.
La 1000 Miglia arriva questa mattina a Modena, portando in città il fascino senza tempo di una corsa iconica. L'evento si concentrerà in pieno centro storico. Le auto storiche e i bolidi del Ferrari Tribute inizieranno ad arrivare a Modena dopo aver attraversato la zona di Castelvetro. Le vetture transiteranno per lo storico Corso Duomo, per poi dirigersi in Piazza Roma. Davanti allo storico Palazzo Ducale si terrà la sosta ufficiale, che trasformerà il cuore della città in un vero e proprio museo a cielo aperto. Dopo la sfilata e i controlli, le auto lasceranno la città per un trasferimento libero verso Montecatini Terme, sede di fine tappa. Il passaggio della 1000 Miglia conferma il ruolo centrale di Modena nel panorama automobilistico internazionale e il profondo legame del territorio con la cultura dei motori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Caught on Camera: Speeding Car Runs Over Pedestrians In Italy, 8 Injured | FP Video
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