la corsa iconica a modena

Notizia in breve

Questa mattina, a Modena, sono arrivate le auto storiche della 1000 Miglia. La manifestazione, giunta alla sua edizione, ha visto sfilare numerosi veicoli lungo le strade cittadine. La corsa si svolge su un percorso di diverse tappe e coinvolge vetture d’epoca provenienti da vari paesi. La città si è popolata di appassionati e curiosi che hanno assistito alla parata e alle verifiche tecniche delle auto.